Isochimica, l’ASI conferma: senza un accordo nessun riuso possibile II presidente Pisano e le stoccate a Festa: "Vendeva progetti irrealizzabili"

La vicenda Isochimica resta bloccata nell’ultimo miglio: un nodo che, oltre alla coda della bonifica, intreccia pianificazione e governance. Il presidente del Consorzio ASI Avellino, Pasquale Pisano, lo mette in chiaro: “Su Isochimica la gestione della bonifica è in capo al Comune di Avellino”. Il punto politico-amministrativo, però, è che il destino dell’area non è solo una questione di cantiere.

Pisano rivendica l’inquadramento sovracomunale: “L'ostacolo che pochi conoscono è che l’Isochimica è ancora nel PRG dell’ASI, strumento che, come sanno tutti, è sovracomunale. Quindi a tutti gli effetti legata all’ASI, a meno di un accordo, che ad oggi non c’è, con il Comune e con la Regione.” Una cornice che spiega perché il riuso non sia ancora decollato.

Sul piano dei rapporti istituzionali, il presidente ricostruisce: “Sul riutilizzo del lotto ci sono state interlocuzioni con la sindaca Nargi e l’assessore Bilotta, ma alla fine non si è fatto nulla.” E aggiunge il dettaglio più operativo: “La Nargi con Bilotta stavano interloquendo con noi per stralciare l’area dal nostro piano. Possiamo stralciarla dal piano con un’intesa con il Comune.”

Non manca una stoccata politica: “Festa annunciava progetti che non si sarebbero mai potuti realizzare”, afferma Pisano, rimarcando come le ipotesi circolate negli anni non abbiano trovato un’ancora negli atti.

Capitolo ex Novolegno. Qui la partita è ancora allo stato preliminare: “Su Novolegno ci sono interlocuzioni verbali in corso con la proprietà, ma non ancora è stata avviata la procedura di riacquisizione da parte di ASI.” Tradotto: contatti aperti, ma nessun iter formale.

Il quadro, dunque, è netto. Isochimica resta “prigioniera” dell’eredità dell’inquinamento e della burocrazia: senza la chiusura formale dell’ultimo lotto e, soprattutto, senza un’intesa ASI–Comune–Regione capace di sciogliere il vincolo del PRG sovracomunale, il riuso non parte. Sull’altro fronte, Novolegno è ferma ai colloqui: serviranno atti concreti — e tempi certi — per trasformare le interlocuzioni verbali in un percorso di rilancio.