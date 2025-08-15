Avellino, l'appello del Vescovo Aiello: il Centro per l'Autismo, ma non solo L'accesso per i diversamente abili al Duomo tra gli aspetti sottolineati in mattinata

Un Ferragosto senza eventi nel capoluogo, Avellino vive nel centro storico e al Duomo le celebrazioni per la Madonna Assunta. Anche con la pioggia nel pomeriggio dopo il via dominato dal sole con la Banda musicale di Bisceglie e la processione tanto attesa dalla comunità irpina. Il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha rinnovato l'invito presentato nelle scorse ore. "Il tempo di ricominciare" lanciando un nuovo appello per il Centro per l'Autismo, ma anche per l'accesso per i diversamente abili al Duomo. Nel centro città delusione tra residenti e commercianti, da contraltare c'è chi riabbraccia la famiglia o visita per la prima volta capoluogo e provincia. Manca quel quid in più, ma c'è chi preferisce un Ferragosto in tranquillità: un'occasione per riscoprire le tradizioni.