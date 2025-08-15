Ferragosto di fede ad Avellino, gli ex sindaci omaggiano la Madonna Assunta Folla di fedeli al Duomo per la Santa Messa con le istituzioni in onore della Madonna Assunta

Un folla di fedeli in marcia per la Madonna dell'Assunta ad Avellino nel giorno di Ferragosto. Nella città commissariata di Avellino le massima istituzioni si ritrovano per l'appuntamento di massimo espressione della fede: la processione in onore della Madonna Assunta di Ferragosto. Il commissario Perrotta, il questore Picone e altri referenti delle istituzioni locali hanno omaggiato la Santa Patrona, la Regina di Avellino, come viene affettuosamente chiamata dal popolo dei fedeli. Tra la folla anche i due ex sindaci Laura Nargi e Gianluca Festa sono arrivati sul sagrato del Duomo del rione Terra per omaggiare la Santa Patrona. Fede e tradizione si intrecciano in un antico appuntamento liturgico che celebra la Madonna Assunta. Duomo affollato e fedeli in marcia per una celebrazione senza eventi. Il piano di contenimento della spesa messo in campo dal commissario Perrotta ha dovuto tagliare luci, fuochi e concertone. Ma il corso di Avellino è affollato in attesa del passaggio della Assunta. Poi gran finale sul sagrato del Duomo, grazie a don Pasquale Iannuzzo parroco del Duomo, che ha portato in città la Banda di Bisceglie.