Serena Brancale: "Allontanatevi dalle energie negative e dalle persone tossiche" La cantautrice pugliese durante l'esibizione dal palco di piazza Mazzini ad Ariano Irpino

E’ stata una grintosa Edy De Michele dal palco gigantesco di piazza Mazzini ad Ariano Irpino ad aprire il concerto di Serena Brancale, la cantautrice pugliese reduce dal trionfo di Sanremo 2025 con la sua “Anema e core”. Per le sono giunti anche da fuori regione. "Allontanatevi dalle energie negative e dalle persone tossiche". Sono state le sue parole scandite in una piazza stracolma fino all'inverosimile.

Per le dimensioni del palco richieste e il percorso di sicurezza predisposto grazie alla sinergia tra forze dell'ordine, sicurezza e safety, volontari, sarebbe stato davvero impossibile e proibitivo, secondo gli addetti al servizio di ordine pubblico, svolgere l'evento nella location iniziale di piazza plebiscito, che pure in passato ha ospitato cantati da grido. Ma erano altri tempi senza regole e restrizioni di oggi.

Secondo la stima delle forze dell'ordine erano in circa 4000 presenti ieri sera in Piazza Mazzini, senza calcolare il flusso di persone che ha raggiunto il resto della città.

Le parole del sindaco Enrico Franza:

"Un grazie a chi è giunto in questa meravigliosa piazza, da ogni parte dell'Irpinia e persino da fuori regione. Il nostro intento è quello di regalare emozioni alla città e a chi le vivrà anche solo per una sera. Le emozioni, uniscono, fanno comunità ma sono anche un patrimonio valoriale, cje interessa non soltanto la nostra città.

Ed è per questa ragione, ci tengo a chiarirlo ancora una volta, che abbiamo spostato l'evento da piazza plebiscito a piazza Mazzini per garantirvi qualità e sicurezza.

Franza ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la serata augurando una buona continuazione dell'estate arianese che da oggi farà tappa a piano della croce con un'altro appuntamento di punta, internazionale: il folk festival. Evento conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, grazie agli sforzi degli organizzatori.