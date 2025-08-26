Convegno diocesano ad Ariano: "Organizzare la speranza" Ecco il programma di questa XLIII edizione

"Organizzare la speranza". E' il tema del convegno diocesano 2025 in programma ad Ariano Irpino da giovedì 28 a domenica 31 agosto nel complesso alberghiero Incontro.

"Pronto sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi"

Il programma di questa XLIII edizione

Giovedì 28 agosto. La speranza in noi. Ore 16.00 accoglienza e preghiera iniziale.16.30 introduzione del Vescovo Sergio Melillo. Alle 17.00 la relazione: "Perchè tutto può cambiare: lasciatevi trasformare. La dignità che dona la speranza. A cura della biblista Rosanna Virgili. Pausa. Dibattito e conclusione.

Venerdì 29 agosto. Raccontare la speranza. Ore 16.00 preghiera iniziale. 16.15 Speranza e giustizia, intervento di Domenico Airoma procuratore della repubblica di Avellino. Ore 16.45 speranza e sport, intervento di Arturo Mariani, speaker motivazionale, coach e scrittore. Pausa. Ore 17.30 Speranza e arte: voto di Dio, volto dell'uomo: i mosaici di Monreale. Intervento di padre Andrea Dall'Asta direttore museo e galleria di Brera e scuola di arte e teologia di Napoli. Ore 18.00 dibattito. 19.00 conclusione.

Sabato 30 agosto. La speranza ci fa cristiani. Ore 16.00 preghiera iniziale. 16.15 presentazione del percorso diocesano di iniziazione cristiana. Pausa. 17.30 relazione iniziazione cristiana: vivere la carità per animare la comunità e generare all'incontro a cura di din Marco Pagniello, direttore nazionale di Caritas italiana. 18.30 dibattito. 19.00 conclusione.

Domenica 31 agosto. Ore 18.30 celebrazione eucaristica conclusiva presieduta dal vescovo Sergio Melillo nella basilica cattedrale.