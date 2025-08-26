Elisa Vitillo di Ariano Irpino: il talento campano che danza nel mondo L'augurio dell'assessora alla scuola, alle politiche sociali e giovanili Lucia Fortini

Elisa Vitillo, classe 2008 di Ariano Irpino, ha vissuto un’estate indimenticabile: dal Nike Sports Dance Camp in Inghilterra al Fair Play Dance Camp di Cracovia, ha potuto studiare e confrontarsi con insegnanti di fama internazionale, crescendo come artista e come persona.

"Questa straordinaria esperienza - scrive l'assessora alla scuola, alle politiche sociali e giovanili Lucia Fortini - è stata possibile grazie al sostegno dei Voucher Talenti della Regione Campania, che continuano a dare ai nostri ragazzi la possibilità di coltivare i propri sogni e di trasformarli in realtà.

Elisa, che frequenta l’Expression Dance Family del maestro Michele Leone, con la sua passione e la sua determinazione, è la prova che la Campania è terra di energie straordinarie, pronte a brillare anche fuori dai nostri confini. Brava Elisa, siamo fieri di te e della tua danza!"