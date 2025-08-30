Avellino: altro che crisi di vocazioni, il vescovo ordinerà tre nuovi sacerdoti Cerimonia al Duomo per don Alessandro Aquino, don Mario Cucciniello e don Antonio Della Bella

In una fase in cui la chiesa deve fare i conti con la crisi delle vocazioni un segnale in controtendenza arriva da Avellino.

Il vescovo, Arturo Aiello, ha annunciato "l'ordinazione presbiteriale" di tre nuovi sacerdoti: si tratta di don Alessandro Aquino, don Mario Cucciniello e don Diego Antonio Della Bella.

L'ordinazione "mediante la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mie mani", scrive il vescovo Aiello, è prevista venerdì 12 settembre alle ore 19 nella chiesa Cattedrale di Avellino.

Una grande gioia in particolare per la comunità religiosa dei padri domenicani del Santuario del Santissimo Rosario dove Mario Cucciniello si è formato ed è cresciuto sotto il profilo umano e religioso. E il 14 settembre alle ore 19 è prevista la prima celebrazione eucaristica di don Mario Cucciniello presso la parrocchia del Santuario del Rosario.