Montevergine: capelli donati per grazia ricevuta andranno a pazienti oncologici L'obiettivo è quello di realizzare parrucche inorganiche

Aspettando la camminata rosa la sezione Amos Partenio ha incontrato l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, il priore di Montevergine don Antonio Chirichella e don Roberto Boccomino.

Un incontro all’insegna della condivisione per lanciare insieme il messaggio della prevenzione. Un momento di riflessione che ha visto uno scambio simbolico di doni.

Il santuario ha donato i capelli che i pellegrini e pellegrine hanno portato a Montevergine in segno di devozione per grazia ricevuta, l'obiettivo è quello di realizzare parrucche inorganiche a pazienti oncologici in difficoltà economica.