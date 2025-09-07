Conte, relax in Puglia e i tifosi di Serino lo prendono per la gola A Porto Cesareo l'incontro degli ultras con il mister del Napoli

Dopo aver incrociato con il suo Napoli, pochi giorni fa, l’Avellino di Raffaele Biancolino in amichevole a Castel Volturno vincendo per 5 a 3, mister Antonio Conte si è concesso ieri pomeriggio il suo momento di relax in Puglia, dove per caso ha incontrato anche 5 serinesi in vacanza a Porto Cesareo. Mentre l’ex tecnico della nazionale era intento a godersi sole e mare nella sua terra, i cinque irpini tifosissimi dell’Avellino lo hanno prima salutato calorosamente e poi invitato a gustare la saporita soppressata irpina, simbolo della migliore tradizione avellinese. Capeggiati da Enrico Rodia, l’autista che ad aprile scorso soccorse 40 bambini rimasti coinvolti in un incidente sulla A1, Francesco De Biase, Adriano Guarnieri, Francesco Verderame e Carmine De Feo, tutti ultrà biancoverdi, hanno preso per la gola l’allenatore del Napoli che ha particolarmente apprezzato il prodotto tipico: “Davvero ottima – ha detto o Conte-. Peccato solo che non avevate anche un po’ di pane in spiaggia, per accompagnarla”.