Comuni senz'acqua lavori a Cassano. Il ministro risponde ai sindaci Il ministro: solidarietà ai cittadini e sindaci. La competenza è di Regione e protezione civile

Sono in corso i lavori a Cassano Irpino, sulla condotta idrica rotta, che ha scatenato dalle scorse ore e per la giornata di oggi chiusure a raffica nei comuni di alcune zone tra Irpinia e Sannio. In alcuni comuni stamane i sindaci hanno dovuto emanare ordinanze ad horas per la chiusura delle scuole e hanno deciso di scrivere al ministro Valditara. Tra chiusure notturne programmate e rotture improvvise, come accaduto a Cassano la scorsa notte, si scatena la rivolta di amministratori e cittadini. Intanto arriva la risposta del ministro Valditara come spiega il sindaco di Montefredane Ciro Aquino: "Ringrazio il ministro per il suo chiarimento, andremo avanti. Mi ha appena contattato telefonicamente il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, esprimendo piena solidarietà ai sindaci, alle comunità e alle famiglie degli studenti della provincia di Avellino per la grave emergenza idrica in corso.

Il Ministro ha chiarito che la competenza per dotare le scuole di sistemi di approvvigionamento idrico nelle fasi emergenziali spetta alla Protezione Civile, mentre per gli interventi ordinari occorre rivolgersi alla Regione Campania.

Lo ringrazio per la sensibilità dimostrata e per gli opportuni chiarimenti: un’ulteriore testimonianza di un Ministro attento ai bisogni dei territori, capace di indicare possibili soluzioni. Continueremo a portare avanti con determinazione la richiesta dello stato di crisi idrica, sollecitando Regione Campania e Protezione Civile ad attivarsi. Non possiamo permettere che il futuro delle nuove generazioni venga penalizzato da una cattiva gestione del passato". Lo dichiara il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.