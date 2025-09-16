Dolore e cordoglio a Montevergine: addio Anna, volto e anima della tradizione Oggi si è spenta Anna Befà storica proprietaria di uno dei chioschi del gusto di Montevergine

Ci sono notizie che destano incredulità e dolore. La scomparsa di Anna Befà è una di quelle notizie che davvero non vorresti mai scrivere e pubblicare. Ma Anna merita un pensiero, un ricordo non solo perché è stata un'imprenditrice instancabile e coraggiosa, ma soprattutto anche perché ha sempre regalato gioia e sorrisi a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Anna si è spenta oggi a 78 anni, dopo una lunga malattia. Non si è mai arresa Anna e, come sempre ha fatto nella sua vita, ha lottato.

Lei, storica commerciante di uno dei chioschi di Montevergine, era una fervente devota della Madonna dal volto nero. Una tappa irrinunciabile nel suo chiosco per quanti fanno visita al santuario di Mamma Schiavona. E poi le feste della tradizione, che scandiscono l'anno liturgico, diventavano un appuntamento con la tradizione nella sua attività. Da anni Anna ha proposto i prodotti del gusto e della tradizione locale nel suo chiosco, sfidando il freddo sferzante delle vette del Partenio.

Pellegrini e devoti, turisti e visitatori l'hanno sempre salutata con affetto, mentre dispensava sorrisi dalla sua postazione. Oggi la dolorsa notizia del suo decesso si è rapidamente diffusa, scatenando un' incredibile ondata di cordoglio e commozione. Anna lascia i suoi 3 adorati figli Mara, Ferdinando e Riccardo, i nipoti adorati, i familiari parenti e amici tutti. "La scomparsa di Anna è un dolore per la comunità del Partenio - spiega il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio -. Le attività commerciali nei pressi del Santuario, rappresentano la storia della nostra tradizione. Fin da ragazzo, facendo visita alla nostra adorata Madonna, facevo tappa da Anna, sempre pronta a scherzare e dispensare consigli. Con Anna se ne va una parte di storia del nostro territorio. Addolorati siamo vicini ai familiari in questo doloroso momento". Così il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio-.