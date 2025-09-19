Gorizia Award 2025, premio alla carriera al giornalista Pionati Premiato il giornalista avellinese

Nel prestigioso contesto del Gorizia Award – Territori, talenti e tradizioni nell’arte della parola e delle immagini, è stato conferito il Premio Giornalistico alla Carriera a Francesco Pionati, figura di spicco del giornalismo italiano, già direttore delle testate Rai Tg1 e del Gr Radio Rai.

Il premio

Il riconoscimento, consegnato dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, intende celebrare la lunga e autorevole carriera di Pionati, contraddistinta da professionalità, rigore e dedizione all’informazione.

Il Gorizia Award

Il Gorizia Award rappresenta un momento di alto valore culturale, volto a valorizzare i talenti e a promuovere il legame tra territori, identità e comunicazione attraverso la forza della parola e delle immagini.

Il ministero

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione di enti e istituzioni locali, confermando la centralità di Gorizia quale crocevia culturale e capitale europea della cultura 2025.

Il riconoscimento

"Con questo riconoscimento, Gorizia ha voluto rendere omaggio a un grande professionista, capace di raccontare con equilibrio e passione la vita politica e sociale del Paese, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di telespettatori." Si legge nella nota stampa.