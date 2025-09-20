Avellino: Giornata nazionale per la sicurezza delle cure dedicata all'infanzia FOTO - Attenzione puntata anche all’educazione digitale per guidare i piccoli ad un uso consapevole

Grande coinvolgimento di genitori, famiglie ed educatori per l’evento promosso dell’Asl di Avellino in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, quest’anno dedicata al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Focus interattivo su vaccinazioni: operatori specializzati sono stati a disposizione per fornire tutte le informazioni sul tema.

Spazio di dialogo e interazione tra cittadini e operatori

Attenzione puntata anche all’educazione digitale per guidare i piccoli ad un uso consapevole, integrando le tecnologie con il gioco e le attività reali, ed emergenze domestiche neonatali con dimostrazione pratica di manovre disostruttive su neonato e bambino. L’evento ha permesso di creare uno spazio di dialogo e interazione tra cittadini e operatori del Rischio clinico, del Dipartimento di Salute mentale, del Dipartimento di Prevenzione e della Pediatria dell’Ospedale di Ariano.