Guasto a Sorbo Serpico: Avellino senz'acqua: tecnici dell'Alto Calore al lavoro Si brucia un cavo elettrico nel campo pozzi di Sorbo Serpico rubinetti a secco in centro città

Guasto ad cavo elettrico nel campo pozzi di Sorbo Serpico e il centro città di Avellino resta senz'acqua . Stop all'acqua dal serbatoio della zona Cappuccini, che irrora le condotte che servono il salotto buono della città e traverse. Rubinetti a secco al Corso Vittorio Emanuele e altre strade del centro del capoluogo irpino. I tecnici dell'Alto Calore sono arrivati tempestivamente sul posto e sono al lavoro, con la Squadra di elettricisti. Gli addetti hanno già effettuato la riparazione e riavviato l'erogazione dell'acqua che tornerà a scorrere in serata nelle case ed esercizi commerciali.