Montemiletto, Sabina Sarro: "Ogni grande risultato ha un percorso chiaro"

L'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato “Scuole Innovative”, propedeutico alla realizzazione di un nuovo polo scolastico in località Pastene a Montemiletto, per l’importo complessivo di € 14.154.284,82.
"Ogni grande risultato per una comunità - scrive in una nota Sabina Sarro - ha un percorso chiaro: lavoro quotidiano, responsabilità vere, atti concreti, scelte portate fino in fondo.
La nuova scuola “Scuole Innovative”, con oltre 14 milioni di euro di finanziamento già decretati, non è il frutto di narrazioni personali nè di meriti autoassegnati.
È il risultato di chi ha seguito ogni fase, assumendosi oneri e responsabilità fino al traguardo. Nella vita pubblica capita che chi, quando era nelle condizioni di fare, non abbia concluso nulla, oggi provi a ritagliarsi un ruolo nel racconto finale.
Così come capita che chi non ha mai scelto di mettersi davvero in prima linea trovi sempre spazio per parlare, commentare e prendersi ciò che funziona.
Ma amministrare non è commentare. Non è raccontare. Non è comparire quando conviene. Amministrare è decidere, esporsi, rischiare e concludere. Il resto è solo rumore. E i risultati veri non hanno bisogno di essere reclamati: i vedono".