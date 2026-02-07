Montemiletto, Sabina Sarro: "Ogni grande risultato ha un percorso chiaro" L'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato “Scuole Innovative”

L'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato “Scuole Innovative”, propedeutico alla realizzazione di un nuovo polo scolastico in località Pastene a Montemiletto, per l’importo complessivo di € 14.154.284,82.

"Ogni grande risultato per una comunità - scrive in una nota Sabina Sarro - ha un percorso chiaro: lavoro quotidiano, responsabilità vere, atti concreti, scelte portate fino in fondo.

La nuova scuola “Scuole Innovative”, con oltre 14 milioni di euro di finanziamento già decretati, non è il frutto di narrazioni personali nè di meriti autoassegnati.

È il risultato di chi ha seguito ogni fase, assumendosi oneri e responsabilità fino al traguardo. Nella vita pubblica capita che chi, quando era nelle condizioni di fare, non abbia concluso nulla, oggi provi a ritagliarsi un ruolo nel racconto finale.

Così come capita che chi non ha mai scelto di mettersi davvero in prima linea trovi sempre spazio per parlare, commentare e prendersi ciò che funziona.

Ma amministrare non è commentare. Non è raccontare. Non è comparire quando conviene. Amministrare è decidere, esporsi, rischiare e concludere. Il resto è solo rumore. E i risultati veri non hanno bisogno di essere reclamati: i vedono".