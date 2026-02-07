"I valori militari nel contesto attuale": dibattito ad Avellino per l'ANACOMI "Il militare non deve essere strumento di guerra, deve essere strumento di pace"

Al Circolo della Stampa convegno e dibattito sui valori militari nel contesto attuale per l'ANACOMI (Associazione Nazionale Commissariato Militare) sezione di Avellino, presieduta dall'avvocato Antonio Della Porta. "Sono veramente felice di essere qui ad Avellino perchè l'avvocato Della Porta ha fatto un'opera eccezionale, quella di costituire una sezione ad Avellino che, come territorio, è importante. - ha spiegato il presidente nazionale dell'ANACOMI, il generale Diego Paulet - Spalmata sulla situazione locale, può dare davvero degli ottimi frutti. La nostra associazione, sì militare e con ex militari, nasce per un obiettivo di volontariato e di assistenza come dice e recita il nostro regolamento. L'associazione sostiene i soci e i familiari. Cerchiamo di espanderci, come accaduto a Bologna, Firenze e Caserta. Siamo ben felici di avere una sezione anche ad Avellino con il presidente Della Porta. Viviamo momenti difficili. L'aspetto militare va contestualizzato, non può essere analizzato come esempio unico. Il contesto militare richiama alla Costituzione. Il militare non deve essere strumento di guerra, deve essere strumento di pace e deve contribuire al pensiero di pace su tutti i confini e sugli italiani. È facile esaltarsi e parlare di guerra".

"Valori militari nel contesto di pace"

"Sono molto felice per aver realizzato la sezione provinciale dell'Anacomi che ci dà la possibilità di ricevere le istanze dei cittadini. - ha sottolineato Della Porta - Ci sono tante autorità civili, militari, politiche ed ecclesiastiche. Vede la partecipazione degli appartenenti o degli appartenuti al corpo di commissariato dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Commissariato della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta. I valori militari sono anche riferiti a un contesto di pace. Teniamo a questi valori, si può vivere meglio e anche la nostra città potrà attraversare un periodo migliore".