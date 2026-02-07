Gaetano Altieri: trionfo della Uilm alla Ema di Morra De Sanctis "Coerenza e serietà, premiata dai lavoratori"

La Uilm con un totale di 307 Voti, 182 alla FIOM, 116 alla FIM, 130 alla Uglm, 69 al Fismic ridiventa la prima organizzazione sindacale alla Ema di Morra de Sanctis.

"Un risultato che non è solo numerico - scrive Gaetano Altieri segretario Uilm Avellino-Benevento - ma riflette la profonda sintonia tra il sindacato e la forza lavoro.

Il dato più eclatante emerge dalle preferenze individuali, che vedono due esponenti della Uilm svettare su tutti i candidati presentati.

Tutti i candidati della Uilm hanno contribuito a questo straordinario risultato dimostrando un forte senso di appartenenza e la grande capacità di essere una squadra formidabile.

Questi numeri confermano la stima personale di cui godono i delegati della Uilm, capaci di intercettare le istanze dei colleghi con autorevolezza e dedizione.

Questo successo - continua Altieri - è il frutto di un lavoro costante basato sulla trasparenza e sulla serietà. I lavoratori hanno premiato la coerenza e l’affidabilità della Uilm, riconoscendo in noi un punto di riferimento solido e mai ambiguo.

La vittoria alla Ema non è casuale. In un contesto industriale sfidante, la strategia della Uilm è stata quella di puntare su un rapporto diretto e schietto con i lavoratori.

La Uilm territoriale ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori che, attraverso il loro voto, hanno scelto di affidare la propria tutela a chi ha dimostrato, nei fatti, di saper stare al loro fianco con competenza coraggio e soprattutto trasparenza".