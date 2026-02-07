Avellino: Le Borgne subito jolly verso Monza Domani (ore 15) la sfida all'U-Power Stadium tra i brianzoli e gli irpini

È la vigilia di Monza-Avellino e alle due modifiche di formazione rispetto alla gara vinta dai lupi con il Cesena, con il ritorno di Simic al centro della difesa dopo il turno di squalifica, e con Besaggio al posto dell'infortunato Sounas nel ruolo di mezzala sinistra, occhio al ballottaggio Palmiero-Le Borgne. Il partenopeo non è al top. Affaticamento muscolare per Palmiero nel corso della settimana di allenamenti e il transalpino si candida subito per una maglia da titolare. Le sensazioni pre-gara saranno decisive. Palmiero appare in vantaggio per un ingresso graduale di Le Borgne nelle soluzioni, ma il dubbio sulla condizione fisica persiste e il classe 2006 è pronto. Ai box con Sounas c'è Kumi, ma anche Favilli, ancora bloccato dall'edema osseo al calcagno sinistro. In attacco il tandem sarà composto da Biasci e Patierno con Tutino e Pandolfi pronti dalla panchina. Per completare il pacchetto arretrato con Simic centrale ci saranno Fontanarosa e Cancellotti, in vantaggio su Enrici, nonostante l'ottima prestazione da centrale per il piemontese contro il Cesena. Palumbo sarà la mezzala destra, ruolo chiave negli equilibri di un match che sarebbe stato da grande ex per Izzo. Prosegue la fase di recupero per il difensore.