Bergamo si ritira dalla Serie A2: la nuova classifica per l'Avellino Basket Domani (ore 18) la sfida in trasferta contro la Dole Basket Rimini

Nelle scorse ore il Gruppo Mascio Bergamo ha rinunciato al campionato di Serie A2. Nel prossimo turno la Valtur Brindisi sarà costretto al riposo e le gare della squadra lombarda sono state annullate (risultati e prossime giornate). Ecco la nuova classifica della Serie A2 e sono ben cinque le squadre in vetta. Tra queste c'è la Dole Rimini Basket, prossima avversaria dell'Unicusano Avellino Basket. Alla squadra irpina, reduce dalla vittoria sulla Tezenis Verona, toccherà arginare De Negri, Marini e Robinson, di nuovo a disposiizone di coach Dell'Agnello. Ecco i nuovi numeri per l'Avellino Basket dopo l'annullamento del risultato del match con Bergamo: 79.6 punti di media con il 36 per cento da 3 punti, il 52 da 2 e il 77 ai liberi, risale Chandler con 13.3 punti per gara, dietro solo a Lewis e Mussini.

La nuova classifica: Victoria Libertas Pesaro 32, Valtur Brindisi 32, Dole Basket Rimini 32, UEB Gesteco Cividale 32, Flats Service Fortitudo Bologna 32, RSR Sebastiani Rieti 30, Bi.Emme Service Libertas Livorno 28, Tezenis Verona 28, Givova Scafati 28, Unicusano Avellino Basket 26, Gemini Mestre 22, Reale Mutua Torino 22, Ferraroni JuVi Cremona 22, Sella Cento 18, Wegreenit Urania Milano 18, Unieuro Forlì 18, Crifo Wines Ruvo di Puglia 14, Estra Pistoia 10, Liofilchem Roseto 8.