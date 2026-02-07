Scandone, Dell'Imperio: "Chiamati allo step di crescita" Domani (ore 18) la sfida contro l'Angri Pallacanestro al PalaGalvani

"Finalmente torniamo in campo dopo due turni di stop. Questi giorni sono stati utili per la preparazione fisica e mettere benzina nelle gambe. Fa sempre bene. Dall'altra parte abbiamo perso il ritmo partita, ma sono fiducioso perché abbiamo lavorato con concentrazione e abbiamo messo nel mirino ciò che occorrerà per la seconda parte della stagione": così il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, si è espresso alla vigilia della sfida in trasferta contro l'Angri Pallacanestro, in programma domani (ore 18) al PalaGalvani.

"Occorrerà la nostra miglior partita"

"Sarà una trasferta importante. Angri ha una determinata identità. - ha aggiunto il tecnico della squadra irpina - Ci aspetta un campo difficile e caldo. Nel roster dei prossimi avversari ci sono ruoli ben definiti. C'è Martinez con qualità e fisico. Siamo chiamati ad arginarlo, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione su tutti gli altri. Dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche. Dovremo essere lucidi sui 40 minuti non andando negli alti e bassi per lo sviluppo del match. Ad Angri occorrerà la nostra miglior partita".