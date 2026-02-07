Dramma acqua: reti colabrodo, dispersione e infrastrutture vecchie Se non si rifanno le condotte, si può avere anche un inverno “buono”, ma la crisi resta"

"La crisi idrica non è un fatto “di stagione”: è una questione strutturale, e chi vive nelle aree interne lo sa sulla pelle. Bene che una scuola come il De Gruttola apra un confronto vero, con studenti che fanno domande e con chi conosce il territorio". Lo scrive da Grottaminarda in una nota il comitato Uniamoci per l'acqua.

"Aquino ha ricordato un punto semplice ma decisivo: le piogge di queste settimane stanno ricaricando le sorgenti e, se tra febbraio e marzo arrivano anche nevicate, questa estate potremmo non vivere l’emergenza come l’anno scorso. Ma proprio qui sta l’inganno: quando l’acqua torna, tutto finisce nel dimenticatoio e si ricomincia a rimandare.

E invece il nodo resta lo stesso: reti colabrodo, dispersione, infrastrutture vecchie. Se non si rifanno le condotte, si può avere anche un inverno “buono”, ma la prossima crisi è solo rimandata.

Per questo, come comitato, non abbassiamo la guardia: continueremo a chiedere rifacimento delle reti (adduttrici e reti comunali), trasparenza sugli investimenti e una gestione che metta al centro i cittadini, non le emergenze a intermittenza.