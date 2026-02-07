Intitolazione negata a Fedele Gizzi: Luparella presenta accesso agli atti Il consigliere comunale: "Un assurdo intoppo burocratico che va rimosso"

Non so quali siano i "pregiudizi ostativi" come riportato nei giorni scorsi in questo articolo di Ottopagine, (leggi qui), per i quali la Prefettura ha bloccato l’intestazione di un’area cittadina al compianto Fedele Gizzi.

Ho avuto però l’onore di conoscere Gizzi, e di godere della sua amicizia. E difficilmente riesco ad immaginare un personaggio più degno di lui di ricevere quell’onorificenza".

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale, nonchè avvocato del foro di Benevento Marcello Luparella.

"Per la sua enorme cultura, la sua onestà, il suo modo di interpretare l’impegno politico e sociale. Per questo motivo presenterò, come consigliere comunale, richiesta di accesso agli atti per conoscere gli esatti termini della vicenda, e mi impegnerò affinché il comune, in modo unanime e bipartisan, faccia tutto quello che è nelle sue possibilità per rimuovere questo assurdo intoppo burocratico".