"Il vento tra le mani": presentazione del libro di Dario Vassallo ad Avellino

Presentazione del libro "Il vento tra le mani" di Dario Vassallo. L'appuntamento è in programma ad Avellino il prossimo 11 ottobre alle ore 18.30 allo Spazio Arena in via Santissima Trinità.
Interventi:
Lucio Napodano: Angelo Vassallo, il sindaco slow di Pollica-Acciaroli.
Generoso Picone: Se io cammino nella legge.
Dario Vassallo: La vita e la morte del sindaco Pescatore.
Al termine, dibattito con Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, con particolare riferimento agli sviluppi del processo a carico dei presunti esecutori e complici dell'omicidio di suo fratello Angelo.