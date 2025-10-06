Giornata mondiale della vista: visite gratuite in Irpinia Ecco le indicazioni

In occasione della giornata mondiale della vista, che ci celebrerà il prossimo 9 ottobre, l'Asl di Avellino, in collaborazione con l’IApb Italia Onlus e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Avellino, ha promosso una giornata di visite oculistiche gratuite, su prenotazione, presso gli ambulatori del distretto sanitario di Avellino, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, e del Centro Australia di Avellino, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

I cittadini potranno prenotare il controllo gratuito della vista telefonando al numero dedicato 0825 782178 (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione Avellino) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fino ad esaurimento posti disponibili.

L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione, garantendo una corretta informazione su difetti della vista e malattie degli occhi e sulla necessità di controlli periodici per la diagnosi precoce e la cura tempestiva delle patologie oculari.