Avellino, la tragedia di Antonio Tozza: dolore, preghiera e vicinanza Montefredane e Avellino piangono il giovane

Si terranno nella Chiesa di Borgo Ferrovia ad Avellino, i funerali di Antonio Tozza, il 28enne di Montefredane, che nella giornata di ieri ha tragicamente perso la vita, dopo un volo di alcuni metri dal cavalcavia dell’Ofantina a Salza Irpina.

La tragedia

Oggi nella sua omelia il parroco del Duomo Cittadino, Don Pasquale Iannuzzo, ha invitato i fedeli a riflettere sulla sofferenza, il disagio che avanza in una società che sembra evolversi, ma che si riscopre piu fragile. "Dolore che si aggiunge a dolore - ha detto don Pasquale -. Quella di Antonio è l'ennesima vita spezzata troppo presto. Dovremmo tutti ragionare sull'importanza della preghiera e ascolto. Antonio aveva una vita davanti. Sono troppe le domande che, nei nostri cuori, restano senza risposta e il dolore per quanto avvenuto. È tanto nei nostri cuorioggi il dolore, ma ora facciamo fiorire un nuovo senso di responsabilità, che possa portarci nella difficile missione di ascoltare e di farci comprendere. Dobbiamo essere accoglienti, avere rispetto, empatia sensibilità e tenerezza.".