Salza Irpina, la salma di Antonio è stata liberata: martedì i funerali Complesse le operazioni di recupero del corpo privo di vita del 28enne coordinate dal VVF e CNSAS

di Paola Iandolo

La salma del 28enne di Montefredane, Antonio T. è stata liberata dall'autorità giudiziaria dopo la visita esterna. Martedì verranno celebrati i funerali del giovane trovato privo di vita sotto il cavalcavia dell'Ofantina nel territorio di Salza Irpina. I funerali si terranno nel paese di origine del giovane.

Il corpo privo di vita di Antonio è stao recuperato ieri nel tardo pomeriggio dopo ore di ricerche anche con l'ausilio di un elicottero del 118 di Napoli. I soccorritori, il personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Le operazioni di recupero della salma sono state condotte in coordinamento tra Vigili del Fuoco e CNSAS.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha commentato: «Una tragedia che ci ha colti tutti di sorpresa. Antonio era un ragazzo brillante, intelligente, ricco di qualità, innamorato del nostro Castello e della nostra piazza. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e una preghiera per lui, da parte di tutta la nostra comunità».