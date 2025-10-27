Terremoto Avellino: Cirielli chiama sindaco Montefredane dopo sisma Aquino: Un gesto di cortesia istituzionale e politica che ho particolarmente apprezzato

Il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania, ha chiamato il sindaco di Montefredane in provincia di Avellino a seguito degli eventi sismici del fine settimane che hanno avuto l'epicentro nella zona. Ne ha dato notizia in una nota stampa il primo cittadino Ciro Aquino. ""Ringrazio il vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania, per avermi espresso solidarieta' e vicinanza, a titolo personale e a nome del governo, dopo le scosse sismiche delle ultime ore - ha detto Aquino -. Un gesto di cortesia istituzionale e politica che ho particolarmente apprezzato, anche per la disponibilita' manifestata nei confronti della comunita' di Montefredane a seguito delle scosse di terremoto". Aquino ha spiegato di avere chiesto a Cirielli "l'urgenza di un intervento del governo e del Commissario europeo Raffaele Fitto per destinare eventuali rinvenienze delle risorse del PNRR alle scuole dei piccoli comuni, costruite prima del sisma degli anni '80, dove il numero ridotto di alunni ha spesso impedito l'accesso ad altri canali di finanziamento per la messa in sicurezza statica e la riqualificazione energetica". "La scuola di Montefredane, non a caso, dovra' restare chiusa per almeno dieci giorni a seguito del sopralluogo appena effettuato dal prof. Mariano Modano, necessario per consentire le verifiche statiche", ha proseguito Aquino. "Il vice ministro Cirielli ha espresso piena disponibilita' ad interessare il Governo sulla questione per consentire un ritorno immediato a scuola degli alunni", ha concluso il primo cittadino.