Fdi: "Ariano Irpino isolata: nessuna rappresentanza al consiglio provinciale" "Una disparità che mortifica un intero territorio, un dato grave"

"Ariano Irpino paga ancora una volta il prezzo di una marginalizzazione politica che non può piu’ essere ignorata.

L’esito delle recenti dinamiche istituzionali evidenzia con chiarezza una disparità che mortifica un intero territorio: la nostra città resta senza alcuna rappresentanza in sede provinciale, mentre realtà vicine, riescono a esprimere ben due consiglieri.

Si tratta di un dato grave, che non può essere liquidato come una semplice coincidenza o il frutto di equilibri momentanei. E’ invece il segnale evidente di una perdita di peso politico di Ariano Irpino, che rischia di tradursi in minori opportunità, minori investimenti e minore attenzione alle esigenze del territorio".

E' quanto scrive in una nota il circolo di Fdi di Ariano Irpino “Enea Franza”.

La rappresentanza istituzionale non è una questione simbolica: significa avere voce nei processi decisionali, incidere sulle scelte strategiche, difendere gli interessi della comunità. Senza una presenza nei luoghi dove si decide, Ariano è destinata a subire decisioni prese altrove, senza poterle orientare o contrastare.

Ancora più evidente appare il divario se si guarda a Grottaminarda, che con due consiglieri provinciali dimostra una capacità di organizzazione politica e di rappresentanza che ad Ariano, oggi, sembra mancare.

Non si tratta di una competizione sterile tra territori, ma una riflessione necessaria su ciò che non sta funzionando.

Fratelli d’Italia ritiene che questa situazione debba rappresentare un punto di svolta. E’ indispensabile avviare un percorso serio di ricostruzione politica e di unità, capace di restituire ad Ariano Irpino il ruolo che merita. Serve una classe dirigente forte, coesa e radicata, in grado di rappresentare con determinazione le istanze della città.

Non possiamo permetterci di restare ai margini. Ariano Irpino ha storia, tradizione e potenzialità per essere protagonista, non spettatrice. Ma per farlo è necessario un cambio di passo immediato, che rimetta al centro il territorio e i suoi cittadini, le imminenti elezioni di maggio devono rappresentare un momento di svolta.

Fratelli d’’Italia continuerà a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di ridare voce ad Ariano Irpino e garantire una rappresentanza adeguata nelle sedi istituzionali che contano". Foto Francesco Lops.