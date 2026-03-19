Avellino Basket con la Camminata Rosa: "Un canestro per la prevenzione" Iannace: "Sport e solidarietà possono e devono camminare insieme"

Al PalaDelMauro è stata presentata l'iniziativa "Cucina Titanica Aggregativa" con l'Unicusano Avellino Basket al fianco del dottor Carlo Iannace e della Camminata Rosa con il presidente Giuseppe Lombardi e con Nino Galdieri. "Siamo da sempre impegnati nel sociale ed ora con grande piacere sosteniamo la Camminata Rosa che ogni anno raccoglie decine di migliaia di persone": ha affermato il presidente dell'Avellino Basket.

Prima del match Avellino-Cento in Serie A2

"È un piacere poter contare sul contributo di questa iniziativa, perchè sport e solidarietà possono e devono camminare insieme": ha aggiunto Iannace. "Sono onorato di dare un contributo di natura sociale, la Cucina Titanica Aggregativa, prassi portata avanti da anni, mette assieme le persone cucinando, condividendo e creando amicizia e armonia - ha spiegato Galdieri - Questa situazione calza a pennello con lo sport, che è aggregazione e livellamento sociale. Un ottimo connubio anche con la salute". Iniziativa, quindi, alle 18.30 prima del match Unicusano Avellino Basket - Sella Cento, in programma alle 20.30.