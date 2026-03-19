Referendum: incontro del partito democratico ad Avellino

Venerdì 20 Marzo alle ore 16:30 presso la sede provinciale del Pd in via Tagliamento si terrà il convegno dal titolo: "Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026. Insieme per il No” promosso dal Circolo Pd "Aldo Moro" di Avellino.
L’incontro programmato per la chiusura della campagna verso l’appuntamento referendario di domenica 22 e lunedì 23 marzo, prevede la partecipazione di Marco Santo Alaia, segretario provinciale del Pd e di Carmen Pellino presidente dell’Assemblea.
Interverranno inoltre: Rosetta D’Amelio, Pellegrino Palmieri, Enzo De Luca, Augusto Penna e Lello De Stefano.
Concluderà i lavori il deputato Stefano Graziano (capogruppo in commissione difesa e Vvgilanza Rai alla camera dei deputati).