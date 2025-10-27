Incontro Ricevimenti e InCatering protagonisti a "Tutto sposi Napoli 2025" Uno stand che parla d’Irpinia e di tendenza

Incontro Ricevimenti e InCatering sono stati protagonisti a Tutto Sposi Napoli 2025 con uno stand che ha portato in fiera un’Irpinia elegante e contemporanea. Il progetto, voluto da Mario Puopolo e Flavia Bonvento, ha valorizzato il territorio con una visione proiettata al futuro, sostenuta da radici forti nella tradizione.

La direzione artistica di Emanuela Sansone ha trasformato lo spazio in uno scorcio d’Irpinia: luci calde, materiali ricercati, dettagli romantici e richiami alla natura hanno creato un ambiente sospeso tra memoria e tendenza. Le sedute in ferro battuto verde salvia che accolgono un tavolo imperiale dove il velluto delle tovaglie incontra le porcellane ricamate come pizzo. Piccole abat-jour in seta strizzano l’occhio all’Art Nouveau mentre un giardino di rose le attraversa. Il passato e la natura si incontrano e la raccontano.

La cucina dello chef Ugo D’Alessandro ha celebrato i sapori irpini con una rivisitazione creativa e tecnica del territorio, mentre il Maître del settore Wedding Pasquale Maraia ha garantito un’ospitalità sartoriale, attenta a ogni gesto e a ogni ospite.

Lo stand si è configurato come un manifesto di valori: qualità, cura dei dettagli, innovazione e identità territoriale. Incontro Ricevimenti e InCatering hanno presentato un’Irpinia sorprendente, capace di emozionare e di mostrare la propria evoluzione.

Mario Puopolo e Flavia Bonvento esprimono un sincero e profondo ringraziamento a Aurelia Borriello, Carmela Quarantini, Gianni Roselli, Marilina Tisi, Nicola Formato, Simone La Luna e a tutto lo staff di Incontro Ricevimenti, la cui dedizione, professionalità e costante spirito di collaborazione hanno reso possibile la realizzazione di un progetto che ha saputo raccontare con orgoglio la nostra terra.