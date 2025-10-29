Emergenza idrica, sorgenti a secco mezza Irpinia resta senz'acqua Gli avvisi Alto Calore, ecco tutti i comuni interessati

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, giovedì 30 Ottobre, dei serbatoi a servizio dei Comuni : MUGNANO DEL CARDINALE, MONTEFORTE IRPINO: Serbatoio San Modestino (ALVANELLA ), CONTRADA. Frigento : Serbatoio San Marco ( Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo: Serbatoio Lappierti (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri) Paternopoli: Serbatoi Mattine e S. Quirico (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Sant’Angelo Dei Lombardi: Serbatoio Petrile ( centro urbano,zone limitrofe, Istituto Penitenziario, Centro Anziani) ; Torella dei Lombardi ( serbatoio loc Porrara: tutta l’Area Rurale) Villamaina; Montoro : Serbatoi Banzano e Misciano (Frazioni : Banzano, Misciano, Piazza di Pandola, San Bartolomeo, FIGLIOLI E ZONE ALTE PIANO, zone limitrofe). ALTAVILLA IRPINA (SERBATOIO GEMELLI), GROTTOLELLA (CENTRO URBANO), PAROLISE, SORBO SERPICO, SAN POTITO ULTRA, SANTA PAOLINA, MONTEFUSCO, CHIUSANO SAN DOMENICO.