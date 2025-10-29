Il cuore grande del Rotary, i giovani Interact donano strumenti alla Pediatria Avellino, cerimonia al Moscati. Il presidente De Matteis: segni concreti in pieno spirito Rotariano

L’Interact Club Avellino, associazione giovanile promossa dal Rotary International e composta da ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni impegnati nel servizio alla comunità, ha compiuto un importante gesto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti della Pediatria dell’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino, concludendo così il progetto di service per l’anno rotariano 2024/2025.

La cerimonia

Una discreta e riservata cerimonia di donazione si è svolta questo pomeriggio nell’aula magna della Città ospedaliera il Presidente dell’Interact Club Avellino, Eraldo Di Palma, insieme ai ragazzi del club intervenuti, ha formalmente consegnato al Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, e al Direttore dell’Unità operativa di Pediatria, Edoardo Ponticiello gli strumenti acquistati con i fondi raccolti durante le attività di service dell’anno rotariano 2024/2025.

I giovani Interact

I giovani soci hanno acquistato per il centro di formazione strumenti diagnostici di grande utilità: un Videotoscopio MD Scope MS102, un Otoscopio a fibre ottiche LED HQ HEINE Mini 3000, corredato di kit completo per l’utilizzo e un trapano intraosseo, con i relativi Kit di simulazione, per accesso vascolare intraosseo per i corsi di formazione in emergenza/urgenza pediatrica.

Il parterre

Presenti all’evento oltre ai ragazzi dell’Interact club Avellino il Presidente del Rotary Club Avellino, Alberto De Matteis, il delegato Rotary per l’Interact, Malvina Mennillo, la Consulente Interact, Viviana Cerullo, e il Delegato Rotaract per l’Interact Elio Bruno.

Il gesto concreto

Questo gesto rappresenta un segno concreto e significativo dell’impegno e della capacità di questi giovani nel contribuire al miglioramento del proprio territorio, in pieno spirito rotariano di “Service above self” – servire al di sopra di ogni interesse personale.#avellino #moscati Un gesto di solidarietà che fa bene al cuore (e alla salute!)