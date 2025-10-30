Avellino, Bellizzi Irpino in lutto: addio a Gerardo Iannaccone Aveva 85 anni

Avellino in lutto per la morte di Gerardo Iannaccone, storico referente delle tradizioni locali, appassionato protagonista della Commedia di Zeza a Bellizzi Irpino. Iannaccone, 85 anni, ha ricoperto ruoli importanti come cassiere e tesoriere in diverse realtà locali, distinguendosi per la serietà e la dedizione.

Un punto di riferimento per la tradizione della Zeza

Figura centrale nella tradizione della Zeza, ha contribuito alla sua preservazione e diffusione. La sua morte ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e concittadini, che lo ricordano come un uomo gentile e sempre disponibile.

Oggi si terranno i funerali alle 15.30 nella chiesa Madre di Bellizzi Irpino