Collegamenti tra l'Irpinia e il casertano: l'appello urgente di tanti pendolari "E' un calvario ogni giorno, confidiamo nella sensibilità dell'amministratore unico Air Acconcia"

Sono tantissimi i pendolari che dal casertano raggiungono la provincia di Avellino, in modo particolare le aree interne, ogni giorno, per motivi di lavoro da vari luoghi: strutture sanitarie, scuole, carcere, istituto di ricerca, solo per citarne alcune.

Un calvario quotidiano, diventato ormai insostenibile, per l'assenza di collegamenti sia su gomma che su ferro.

Da qui l'appello forte ed urgente rivolto direttamente all'amministratore unico dell'Air Anthony Acconcia: "A causa purtroppo della scarsità dei collegamenti tra Ariano Irpino-Avellino-Caserta, ci vediamo costretti a terminare in anticipo le nostre attività di lavoro, con la conseguente decurtazione di soldi dallo stipendio, oppure viaggiare attualmente con bus sostitutivi, a causa del blocco dei treni. E' una situazione davvero insostenibile e non più tollerabile. E' capitato di ritornare a casa persino alle 23.00. Chiediamo all'azienda Air un potenziamento del collegamento con Caserta".

La richiesta più urgente: "Una corsa Air da Avellino a Caserta, in coincidenza con il bus delle 17.05 proveniente da Ariano Irpino.

E' impensabile, che una grande città come Caserta, nono sia ben collegata ad Avellino, Ariano Irpino, o almeno Grottaminarda.