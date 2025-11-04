Premio "Eccellenze Inps 2024": cerimonia ad Avellino

Consegna del premio "Eccellenze Inps 2024" attribuito alla sede provinciale Inps di Avellino per il progetto "Protocollo sperimentale per la disciplina del flusso dell’attività relative agli accertamenti di invalidità civile e disabilità nella popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari del territorio dell’Asl di Avellino".
Il progetto ha visto la partecipazione quali attori protagonisti la direzione provinciale Inps di Avellino ed il centro medico legale dell'istituto, il provveditorato regionale degli istituti penitenziari, i direttori degli istituti penitenziari della provincia di Avellino, il garante dei detenuti della provincia di Avellino e la direzione generale dell’Asl di Avellino.
La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione del direttore centrale Inps risorse umane, Giuseppe Conte ed avrà luogo presso la sala gialla del polo giovani diocesi di Avellino in Via Morelli e Silvati, causa indisponibilità tecnica del Circolo della Stampa, domani mercoledì 5 novembre 2025 con inizio alle ore 11,30.