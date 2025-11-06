Diocesi Avellino: riparte la scuola politica 2025-2026 L'iniziativa organizzata dall'ufficio pastorale è giunta al suo terzo anno

Domani alle 16.00 al polo giovani di Avellino incontro preparatorio per la "scuola politica 2025/2026" organizzata per il terzo anno dall'ufficio pastorale scuola della diocesi di Avellino.

Tema al centro della discussione "Educare alla pace" in un incontro dedicato agli studenti che frequentano il triennio delle scuole superiori.

A relazionare sarà Sergio Tanzarella. La scuola politica è un progetto nato tre anni fa teso a sensibilizzare gli studenti alla partecipazione attiva alla vita civile e politica.

Previsti quattro incontri che si terranno sempre di venerdi pomeriggio, a partire dalle 15.30, al Polo Giovani di Avellino.

Questo il calendario: venerdi 14 novembre 2025, venerdi 05 dicembre 2025, venerdi 12 dicembre 2025

venerdi 09 gennaio 2026.