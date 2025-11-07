Avellino, area ERP di Valle: altri 4,9 milioni di euro per la riqualificazione Precedenti 2,9 milioni già ottenuti, ora sono 7,9 milioni le risorse per rigenerazione completa

La Regione Campania ha finanziato con € 4.991.205,80 il progetto del Comune di Avellino per la riqualificazione e razionalizzazione degli spazi residenziali ERP del quartiere Valle, come previsto dal Decreto n. 150 del 29 ottobre 2025. Ecco quanto presentato dal Comune di Avellino tramite nota ufficiale: "Un importante risultato che consente di proseguire il percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione comunale nella zona ovest della città. - si legge nel comunicato - L’intervento si affianca al precedente progetto denominato “Co-housing diffuso - Nuovo modo dell’abitare - Area Vasta di Avellino”, già finanziato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 29 del 18/02/2025 per un importo di € 2.923.061,22. Complessivamente, dunque, la Regione Campania ha destinato € 7.914.267,02 alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione dell’intero comparto ERP di Valle, ponendo le basi per la trasformazione definitiva di un’area da tempo segnata dal degrado edilizio e dal disagio abitativo".

"Mirata a ricucire il tessuto sociale e urbanistico del quartiere"

"Si tratta di due progetti complementari per un’unica visione di rigenerazione urbana. Con il finanziamento di € 4.991.205,80, infatti, il Comune di Avellino realizzerà la demolizione dei 18 alloggi presenti nel prefabbricato ERP di via Della Sala e la costruzione di 29 nuovi alloggi, con un incremento del 62% del numero di unità abitative, ottenuto senza ulteriore consumo di suolo, nel pieno rispetto della volumetria esistente e dei criteri di edilizia sostenibile, efficienza energetica e sicurezza sismica. Con il precedente finanziamento, quello da € 2.923.061,22, sarà invece avviato l’intervento di demolizione di due prefabbricati e la realizzazione di 16 alloggi ERP insieme a un Sistema Servizi di quartiere, comprendente una sala polifunzionale, un living room, un internet point e un laboratorio artistico-artigianale, concepiti come spazi di socialità e aggregazione per l’intera comunità. I due progetti, pur distinti nei finanziamenti, costituiscono un unico programma di rigenerazione urbana, mirato a ricucire il tessuto sociale e urbanistico del quartiere attraverso la demolizione totale dei prefabbricati fatiscenti, la costruzione di nuovi alloggi moderni e sostenibili, la realizzazione di spazi verdi, aree pedonali e servizi di quartiere, la creazione di nuovi luoghi di incontro, aggregazione e inclusione sociale. A conclusione degli interventi, tutta l’area ERP di Valle sarà completamente riqualificata, trasformandosi in un contesto urbano moderno, sicuro e pienamente integrato nel tessuto cittadino".