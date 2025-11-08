Avellino e le aree interne: dibattito a Confindustria con il ministro Piantedosi A promuovere l'iniziativa l'associazione culturale Lupus Doctus

"Valori, partecipazione e iniziative contro il declino di Avellino e delle aree interne": sarà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a concludere il dibattito che si terrà, su questo tema il prossimo 15 novembre prossimo, alle 11.30, presso la sede di Confindustria di Avellino, in via Palatucci 20/A.

Si tratta di una nuova occasione per affrontare il tema del rilancio del comune capoluogo - dopo la crisi amministrativa - e dell'Irpinia tutta, investita - come le altre aree interne del Mezzogiorno - da crisi economica e rischio spopolamento.

Al dibattito, moderato dal direttore del Mattino di Avellino Gianni Colucci - parteciperanno il rettore dell'Università telematica di Benevento "Giustino Fortunato" Giuseppe Acocella, il presidente di Confindustria della Campania Emilio De Vizia, il già procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero ed il giornalista ed ex parlamentare Francesco Pionati.

A promuovere l'iniziativa l'associazione culturale Lupus Doctus, impegnata da anni a creare occasioni di dibattito e confronto sui grandi temi legati ai problemi del territorio irpino, per analizzarne le cause e trovare le migliori soluzioni per il rilancio delle nostre comunità.