Clochard immobile nei pressi del tunnel: Ha bisogno di aiuto, fate presto

E' andato avanti per ore, la scorsa notte, il tam tam di cittadini e automobilisti sui social, che segnalavano la presenza di un senza fissa dimora, ad Avellino, in stato confusionale, solo, sotto la pioggia, avvolto in una coperta isotermica. Non parla, è magrissimo e non risponde a quanti si avvicinano per prestargli soccorso, o per offrirgli alimenti o indumenti. L'uomo ieri, e anche stanotte, si è rifugiato nei pressi dell'imbocco del tunnel, lato via Ferriera, tra le strutture del Mercatone e quelle dell'imbocco del sottopasso. Il clochard è in pessime condizioni fisiche e psicologiche. Visibilmente sottopeso non risponde a quanti si avvicinano per sapere se ha bisogno di aiuto. Secondo quanto ricostruito l'uomo rifiuta di essere soccorso da sanitari e addetti. Ma in tanti invocano l'intervento delle istituzioni.



