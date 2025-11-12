Avellino, violenza all'alba al Pronto Soccorso: 57enne aggredisce i vigilantes Dà in escandescenze e inveisce contro medici e sanitari per l'attesa per una ecografia addominale

Aggressione al pronto soccorso del Moscati di Avellino: paziente dà in escandescenze e aggredisce la vigilanza

A darne notizia è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. "Momenti di tensione, questa mattina intorno alle ore 5:00, al pronto soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. Un paziente di 57 anni, giunto in struttura e preso in carico dal personale sanitario, avrebbe dato in escandescenze durante l’attesa per un’ecografia addominale.

L’uomo, infastidito dai tempi di attesa e nonostante non fosse classificato come codice di priorità elevato, ha iniziato a inveire contro il personale infermieristico, minacciandolo verbalmente. Successivamente si è diretto verso il triage, dove ha continuato a urlare contro un infermiere e OSS in servizio.

Nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse in un’aggressione fisica, sono intervenuti gli addetti alla vigilanza. Tuttavia, il paziente ha reagito violentemente, ingaggiando una colluttazione con le guardie giurate prima di dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della Polizia.

Grazie al tempestivo intervento del personale di sicurezza, si è riusciti a scongiurare un’aggressione fisica ai danni degli infermieri del pronto soccorso. L’episodio riaccende i riflettori sulla crescente problematica delle aggressioni al personale sanitario, sempre più spesso costretto a lavorare in condizioni di rischio.

