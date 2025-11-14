Tumori, cure più facili con Mege Roc, Di Mauro: già 1100 medici di base in rete

Il direttore del Pascale: la Campania è modello. Il manager Asl Avellino Conte: la sinergia vince

tumori cure piu facili con mege roc di mauro gia 1100 medici di base in rete
Avellino.  

"Ringrazio il direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale, Maurizio Di Mauro, di essere intervenuto oggi (ieri per chi legge, ndr) al corso di formazione sulla piattaforma Me-Ge Roc che integra il lavoro della rete oncologica campana e dei medici di medicina generale . La sinergia tra aziende sanitarie é un’arma vincente nella lotta contro i tumori." Così il direttore dell'Asl di Avellino, Maria Concetta Conte in un post, ringrazia il numero uno del Pascale per la sua presenza al corso di formazione che si è tenuto ieri al Manlio Rossi Doria di Avellino, dedicato alla rete Mage Roc. Una rete virtuale e virtuosa, come l'ha definita Conte nel suo intervento in cui la presa in carico del malato oncologico è reale, concreta, multidisciplinare e mirata. Un modello Campania votato a rivoluzionare la gestione e funzionalità della medicina territoriale, che vede coinvolti già 1100 medici di base. "L'interazione costante tra medicina territoriale e rete oncologica territoriale sarà la svolta - spiega Conte -.".

Di Mauro: il modello Campania 

"L’istituzione della Rete Oncologica Campana ha rappresentato una vera e propria rivoluzione in ambito oncologico in regione Campania. Dalla sua istituzione, avvenuta con il DCA 98/2016, la ROC ha compiuto notevoli passi in avanti e, attualmente, costituisce una realtà altamente consolidata a livello regionale e valorizzata a livello nazionale. In pochi anni sono stati raggiunti importanti obiettivi dalla rete quali: uniformità dei comportamenti, spinta al lavoro multidisciplinare, definizione e condivisione di un elevato numero di PDTA, possibilità di accesso alla prima visita in centro oncologico in tempi rapidi. I vantaggi della ROC sono attualmente ben noti a livello ospedaliero e ora ne potenzieremo l'utilizzo a livello territoriale.". Assicura Di Mauro. 

Ultime Notizie