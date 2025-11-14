Molino Scoppettuolo e Terre di confine: ecco l'oro d'Irpinia, orgoglio nel mondo Tradizione, qualità e innovazione nelle aree interne

Evento speciale stamane a Grottaminarda, nella vallata che affaccia alla nascente stazione Hirpinia con la semina dell’oro d’Irpinia, il grano del molino Scoppettuolo.

Tradizione, qualità e innovazione grazie al progetto terre di confine. Una grande risorsa per le aree interne e il settore agroalimentare.

Ne parla con orgoglio il titolare Ciriaco Scoppettuolo: "Non è grano, questo è oro".

"Ogni anno - afferma Lucrezia Scoppettuolo, responsabile ambito internazionale dell'azienda - dedichiamo un giorno speciale alla semina che dà vita al nostro seme, l'oro d'Irpinia".

"La cura meticolosa del grano - aggiunge Saverio Ciampi - attivissimo collaboratore della rinomata azienda irpina - ci permette di ottenere un'ottima farina, grazie al grande impegno, esperienza e capacità del nostro mugnaio e titolare del molino, Ciriaco Scoppettuolo, qui tutto viene curato con grande attenzione, fino al prodotto finale".

A Grottaminarda "Don" Antonio Starita, icona della pizza napoletana nel mondo.

"Ogni volta che torno qui in Irpinia, mi sento emozionato e quest'anno ancora di più, anche perchè il molino Scoppettuolo, ogni innovazione che fa, ci porta indietro nel tempo e rispetta la tradizione in tutto. E' qualcosa che non riesco a trovare in nessun posto. E' una garanzia del progresso. Toccare il seme dell'oro d'Irpinia mi fa venire la pelle d'oca. Mi riporta indietro nel tempo, quando le pizze più che mangiare si odoravano".

In volo durante la giornata della semina anche un drone, le cui immagini e le voci dei protagonisti faranno il giro del mondo, grazie all'ottimo consulente di web marketing Luciano Giorgione. Servizio Tg questa sera alle 19.45 nel corso dell'edizione del nostro telegiornale sul canale 16 del digitale terrestre.