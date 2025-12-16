Flash mob, Legambiente Campania: "Vogliamo prendere il treno!"

Sit-in alla stazione Ferroviaria di Avellino

flash mob legambiente campania vogliamo prendere il treno

Flash mob "Vogliamo prendere il treno!" di Legambiente Campania per il diritto alla mobilità sostenibile anche ad Avellino...

Avellino.  

Legambiente Campania promuove un sit-in per richiamare l’attenzione sul diritto alla mobilità sostenibile, sull’importanza del trasporto ferroviario e sulla necessità della riattivazione della linea ferroviaria ad Avellino. Servono servizi efficienti e accessibili per cittadini, studenti e lavoratori delle aree interne.

L’iniziativa si terrà mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10.15 presso la stazione ferroviaria di Avellino.

Durante il sit-in, volontarie e volontari di Legambiente chiederanno investimenti concreti sul trasporto pubblico ferroviario e tempi certi per la riattivazione della stazione. 

Saranno presenti rappresentanti di Legambiente Campania e di Legambiente Avellino per dichiarazioni e interviste.

Mercoledì 17 dicembre 2025, ore 10.15 flash mob e sit-in “Vogliamo prendere il treno!”. Stazione ferroviaria di Avellino.

