Da Mercogliano a Verona, Luisa Romano giura fedeltà alla Repubblica Italiana L’impegno di Luisa Romano: difendere valori e diritti della Costituzione

Nella giornata di ieri, durante la cerimonia di giuramento del 231° corso allievi della Polizia di Stato, Luisa Romano, originaria di Mercogliano, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

La giovane nel solenne giuramento ha promesso di difendere i valori della Costituzione Italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari della neo allieva, tra cui i genitori Pina ed Enzo e i nonni.

L’orgoglio di Mercogliano

L’Amministrazione comunale ha rivolto a Luisa Romano e alla sua famiglia i propri auguri, auspicando un percorso professionale proficuo al servizio dello Stato e dei cittadini.