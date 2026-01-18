Da Mercogliano a Verona, Luisa Romano giura fedeltà alla Repubblica Italiana

Nella giornata di ieri, durante la cerimonia di giuramento del 231° corso allievi della Polizia di Stato, Luisa Romano, originaria di Mercogliano, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.
La giovane nel solenne giuramento ha promesso di difendere i valori della Costituzione Italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari della neo allieva, tra cui i genitori Pina ed Enzo e i nonni.
L’orgoglio di Mercogliano
L’Amministrazione comunale ha rivolto a Luisa Romano e alla sua famiglia i propri auguri, auspicando un percorso professionale proficuo al servizio dello Stato e dei cittadini.