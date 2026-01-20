Salvano un neonato di due mesi, carabinieri premiati dal prefetto La cerimonia mercoledì 21 gennaio 2026, alle 10.00

Mercoledì 21 gennaio 2026, alle 10.00, presso la Prefettura di Avellino, il Prefetto, Rossana Riflesso, insieme al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri ed alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine conferirà un riconoscimento ai militari dell’Arma dei carabinieri protagonisti di un gesto straordinario di prontezza e coraggio, che lo scorso 12 gennaio ha contribuito a salvare la vita di un neonato di soli due mesi.

La vicenda ha visto una madre in difficoltà contattare la Centrale Operativa dei Carabinieri, segnalando che il figlio era in preda a una grave crisi respiratoria e che l’auto con cui si stava recando al pronto soccorso era bloccata nel traffico. Grazie alla rapidità d’intervento dei militari e alla coordinazione con la Centrale Operativa e il personale del 118, la madre e il bambino sono stati accompagnati immediatamente al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove il neonato è stato ricoverato in codice rosso, fortunatamente senza pericolo di vita, e dimesso alcuni giorni dopo.

Alla cerimonia saranno presenti il Prefetto, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e i militari protagonisti dell’intervento, in un momento di riconoscimento pubblico per il loro encomiabile servizio alla comunità.