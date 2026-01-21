Monteforte, una rete di telecamere per il controllo del territorio

Il nuovo servizio per la sicurezza

Monteforte Irpino.  

Una rete di telecamere e tecnologie avanzate, coordinate tra Comune e Forze dell'Ordine (Polizia Locale, di Stato, Carabinieri), per aumentare la sicurezza urbana, prevenire e contrastare la criminalità, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità e il decoro cittadino.

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino, guidata dal sindaco Fabio Siricio, ha puntato su un sistema di videosorveglianza integrata comunale e tecnologie smart come l'intelligenza artificiale (videoanalisi) per monitorare spazi pubblici e fornire prove alle indagini, per un importo complessivo di 48.809,01 euro.

«Un intervento concreto e atteso, che va nella direzione di una maggiore tutela dei cittadini, del patrimonio pubblico e privato e di un rafforzamento del controllo del territorio, in sinergia con le forze dell’ordine – sottolinea il primo cittadino -. La sicurezza non è uno slogan, ma un insieme di azioni serie, programmate e realizzate. Monteforte Irpino continua a lavorare, passo dopo passo, per essere una città più sicura, moderna e attenta ai bisogni della comunità».

