Lieve scossa di terremoto in Irpinia: epicentro Zungoli

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.3 è stata registrata in Irpinia a 4 km da Zungoli alle 17.26 ora italiana. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma. Coordinate geografiche (lat, lon) 41.1618, 15.1932 ad una profondità di 26 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Villanova del Battista, Monteleone di Puglia, Savignano Irpino, Ariano Irpino, Anzano di Puglia, Panni, Greci, Flumeri, San Sossio Baronia, Montaguto, San Nicola Baronia, Accadia, Scampitella, Vallesaccarda, Castel Baronia, Trevico, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Vallata, Orsara di Puglia, Carife, Grottaminarda, Sant'Agata di Puglia, Bovino, Sturno, Bonito, Deliceto, Castelfranco in Miscano, Casalbore, Faeto, Ginestra degli Schiavoni, Celle di San Vito, Frigento, Buonalbergo, Gesualdo.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione in alcuni comuni, non si registrano danni a persone o cose.