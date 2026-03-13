Educazione e legalità, l'Anacomi a confronto con le forze dell'ordine Conferito al Colonnello Angelo Zito il titolo di socio onorario dell'associazione

Si è svolto questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il convegno formativo dal titolo «Educazione e formazione oggi», promosso dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI).

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle forze dell’ordine, riuniti per discutere del ruolo dell’educazione e della formazione nella società contemporanea, sia in ambito civile sia militare.

«Come associazione ci eravamo proposti di venire incontro alle esigenze delle aree interne, in particolare della città e della provincia di Avellino, e passo dopo passo stiamo dimostrando il nostro impegno», ha dichiarato il presidente dell’associazione, l’avvocato Antonio Della Porta. «Grazie al lavoro delle forze dell’ordine possiamo contare su ordine, sicurezza e disciplina. Avellino, a differenza di molte grandi città, è una realtà sicura: un risultato che dobbiamo a chi ogni giorno presidia il territorio».