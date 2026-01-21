Scenario bianco e temperature artiche: scenario magico Sotto lo zero i termometri e neve candida regalano un'atmosfera speciale

"Scenario bianco questa mattina a Laceno dopo il passaggio perturbato della notte. Temperatura di -0.1 gradi. Invitiamo gli amanti della neve, in questo inverno non inverno, ad approfittare della situazione odierna per godere di questo scenario. Possibilità di rialzo termico e di piogge nei prossimi giorni potrebbero cancellare in poco tempo la bellezza di questo momento", con post e foto gli amministratori della pagina social Laceno mostrano tutto l'incanto di una mattina d'inverno in Alta Irpinia, sull'Altopiano del Laceno.

Laceno pronto a voltare pagina

Il Laceno è pronto a voltare pagina e a scrivere una nuova storia in alta quota, nel Parco Regionale dei Monti Picentini, tra il monte Cervialto (1.809 m), il monte Rajamagra (1.667 m), il monte Cervarolo (1.558 m) e la Montagna Grande (1.509 m). Dopo anni di attesa, lavori complessi e lungaggini burocratiche, il rilancio del comprensorio nel territorio di Bagnoli Irpino prende finalmente forma. Dopo lo stop della seggiovia nel 2017, dovuto a impianti ormai obsoleti, arriva la notizia dell’installazione delle nuove seggiovie e del loro imminente collaudo, aprendo la strada a una nuova e ambiziosa stagione.

Non solo neve

Le seggiovie non serviranno solo a portare la gente a sciare. Saranno utilizzate tutto l’anno per valorizzare non soltanto la risorsa neve, ma l’intera risorsa montagna. Il Laceno offre tanto dal punto di vista sportivo, naturalistico ed enogastronomico. Non possiamo più pensare a un turismo legato solo alla neve: dobbiamo puntare sulla destagionalizzazione» ha sottolineato il primo cittadino Filippo Nigro.